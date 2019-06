Spaventoso incidente, l'auto si spacca in due e lui perde la vita. Muore padre di famiglia di 30 anni

FONTANAFREDDA - Tragedia ieri sera, intorno alle 18.30, in via Baracca a Fontanafredda. Un uomo di 30 anni ha perso la vita in un terribile incidente: la Bmw su cui viaggiava si è letteralmente spaccata in due parti dopo lo schianto contro un muretto di recinzione.

A perdere la vita un 30enne americano, sposato e padre di famiglia.

Sul posto i soccorritori del Suem 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare.