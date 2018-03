A spasso per il Veneto. A piedi

ODERZO / MOTTA DI LIVENZA - Ex modella e imprenditrice, sta attraversando tutti i 574 comuni della Marca. A piedi. Ieri mattina ha fatto visita a Motta, nel pomeriggio a Gorgo e Oderzo.



Lei è Jesusleny Gomes, 34 anni, ex modella, imprenditrice di Manerba sul Garda, in provincia di Verona, di origini brasiliane.



Lunedì, nonostante la nevicata di inizio settimana, ha raggiunto dapprima San Stino di Livenza e poi Cessalto. Ieri mattina è stata la volta di Motta. La sua singolare e lunga camminata, ribattezzata “Su due piedi – te spiego mi el Veneto” è iniziata lo scorso 29 dicembre. Zaino in spalla e bastone, cammina «finché c’è la luce del sole» per conoscere da vicino persone e luoghi della Regione.





Ieri mattina “Jesus” ha anche filmato, con una diretta via facebook, l’area del santuario della Madonna dei Miracoli, raccontando i fatti dell’Apparizione e incontrando i passanti. Diretta anche da piazza Duomo, «dove l’arte e la storia si incrociano» ha detto. Presente lo stesso sindaco Paolo Speranzon che ha illustrato alcuni dei monumenti della città, a partire dalla Castella in piazzetta Duomo.



Poi partenza per Gorgo al Monticano e Oderzo, dove ha incontrato il sindaco Maria Scardellato e molte persone presenti in piazza Grande.