Spari a mercatino di Natale a Strasburgo, 3 morti

Spari a Strasburgo, nel mercatino di Natale che si trova nel centro della città. Il bilancio è di 3 morti e 11 feriti, di cui 7 gravi. A riferirlo è la radio francese 'France Info'. Gli agenti hanno isolato la zona prossima al mercatino e le autorità cittadine hanno invitato i cittadini a non uscire di casa. Il tiratore è stato identificato dalla polizia, ma è ancora in fuga, ha riferito la Prefettura di Bas-Rhin, ripercorrendo i fatti accaduti a Strasburgo dopo che verso le 20 un individuo ha sparato nel centro città a rue des Orfevres ed evocando "la pista terroristica". Cherif C., 29enne nato a Strasburgo, secondo Bfm Tv era nella lista delle persone 'attenzionate' per terrorismo. In questo momento "sarebbe barricato" in rue d'Epinal nel quartiere del Neudorf e circondato" dalla Polizia. Al momento non sono stati identificati complici. La procura di Parigi ha aperto un'indagine per terrorismo, hanno riferito fonti giudiziarie, secondo cui i magistrati indagano per omicidio e tentato omicidio e cospirazione terroristica.



Il presunto autore dell'attacco, identificato grazie alle videocamere di sicurezza secondo Le Parisien, ha colpito in più punti del centro cittadino. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo ha prima aperto il fuoco intorno alle 20 nell'area dove si trova il mercatino di Natale. Poi si è spostato di qualche metro e ha riaperto il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Questa mattina il 29enne era sfuggito a una perquisizione nel suo domicilio nel quartiere di Neudorf per reati di criminalità comune. Secondo i media francesi nel suo domicilio i gendarmi avrebbero trovato delle granate. Secondo 'Le Figaro' doveva essere fermato dalle forze dell'ordine. La perquisizione sarebbe stata decisa questa mattina per un'inchiesta legata ad una rapina a mano armata secondo quanto riferisce la tv Bfm.

"Sette o otto colpi" esplosi e "due persone a terra", ha riferito un cittadino italiano. "La gente fuggiva" e la polizia invitava i presenti ad allontanarsi, ha riferito ancora il testimone. Gli agenti, ha detto, sembravano correre in un'unica direzione, presumibilmente per rincorrere la persona che aveva aperto il fuoco.

Tra i feriti c'è anche un militare dell'Opération Sentinelle. Si tratta dell'operazione anti terrorismo lanciata dopo gli attentati del gennaio 2015 a Parigi, che vede impegnati 10mila militari e circa 5mila poliziotti a guardia dei "punti sensibili" del territorio francese

"Tutti coloro che sono all'interno del Parlamento sono sicuri. La nostra sicurezza quella armata e non si è già mobilitata quindi per quanto riguarda il Parlamento è tutto a posto", ha fatto sapere il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani aggiungendo: "Ho dato ordine di chiudere il Parlamento, nessuno può entrare e nessuno può uscire. L'attentato è stato a 3 km da qui, in centro". "L'Unità di Crisi raccomanda ai connazionali di evitare la zona del centro storico e consiglia di seguire le indicazioni delle autorità locali". E' quanto si legge in un tweet dall'account del ministero degli Esteri.

"Ho visto due persone, probabilmente due donne, a terra raggiunte dai colpi di arma da fuoco. Siamo fuggiti via, di corsa. Abbiamo trovato riparo nel cortile di un palazzo, ci hanno aperto il portone, siamo rimasti lì a lungo prima che due ragazzi ci aprissero la porta del loro appartamento per offrirci riparo, dell'acqua", ha raccontato Marco Affronte, europarlamentare dei Verdi ex M5S. "Ero in compagnia di due persone. Siamo fuggiti via, ora siamo qui, in questo appartamento dove ci hanno accolto, e attendiamo. Abbiamo suonato ad altre porte ma nessuna risposta, solo silenzio. La zona è stata evacuata, ora dalla finestra non si vede un'anima - dice - c'è un'atmosfera spettrale, speriamo di far rientro presto in albergo".