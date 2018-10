Spari contro il kebab, un arresto per tentato omicidio

I carabinieri del comando provinciale di Padova hanno arrestato E.R., 38enne albanese, per tentato omicidio. L'uomo sarebbe l'autore di un colpo di pistola sparato la notte tra lunedì e martedì contro la vetrina di un locale etnico in centro a Padova. Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo si voleva vendicare di un pestaggio subito da tre nordafricani, avvenuto poco prima nei pressi del locale. Un testimone aveva udito degli spari e visto fuggire l'auto con alcune persone tra cui l'autore del colpo.

Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno individuato l'albanese. Una perquisizione a carico dello straniero ha consentito di trovare 100 grammi di cocaina, per questo è stato arrestato. Inoltre l'uomo ha confessato di essere l'autore dello sparo contro il locale etnico. Ha raccontato di essersi dato all'inseguimento dei suoi tre aggressori, uno dei quali per sfuggirgli era entrato nel ristorante: per questo avrebbe sparato un colpo in aria e poi uno contro la vetrina.

La pallottola ha spaccato il vetro e si è conficcata nella parete e solo per puro caso non ha colpito qualcuno. Nel frattempo l'inseguito è riuscito a scappare dal retro.