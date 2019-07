Spari al festival, tre morti in California

Tre persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise nel corso di una sparatoria a Gilroy, in California. L'incidente è avvenuto domenica sera durante un festival culinario, il Garlic Festival, che tradizionalmente si tiene nella cittadina a una cinquantina di chilometri da San Jose. Altre 15 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.



L'uomo sospettato di essere l'assalitore è morto, ad ucciderlo sono stati gli agenti intervenuti dopo i primi spari. Tra le vittime della sparatoria anche un bambino di 6 anni, Stephen Romero, di San Jose. Lo ha confermato la famiglia del bambino, secondo quanto riportano i media. Non ci sono conferme al momento sulla presenza di un altro assalitore. In un tweet, il presidente Donald Trump ha invitato i presenti a "stare attenti e al sicuro".