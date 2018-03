Sparatoria in un liceo del Maryland

Almeno tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi alla Great Mills High School, liceo del Maryland. Lo ha reso noto un portavoce della contea al Baltimore Sun, precisando che due sono studenti ma senza fornire ulteriori informazioni sulle loro condizioni. Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è iniziata poco dopo le otto del mattino, ma non è ancora chiaro in quale zona dell'edificio che ospita circa 1600 studenti. La scuola è in lock down, sul posto la polizia. Con un tweet le autorità hanno chiesto ai genitori degli studenti di non recarsi di fronte all'edificio, che è stato isolato, ma di andare nella vicina scuola di Leonardtwon per ricevere informazioni.