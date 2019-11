Sparatoria in un liceo in California, due morti

Sparatoria in un liceo californiano. L'incidente è avvenuto alla Saugus High School, di Santa Clarita, ad una quarantina di chilometri a nord di Los Angeles.



Due le vittime. Lo sceriffo della Contea di Los Angeles, Alex Villanueva, ha riferito che un ragazzo di 14 anni è deceduto in ospedale. In precedenza, era stata confermata la morte di una donna. Il sospetto responsabile della sparatoria, un uomo di origine asiatica, anch'egli ferito, è stato arrestato ed è ora piantonato dalla polizia in ospedale.



Le motivazioni del gesto non sono chiare.