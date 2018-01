Spara sulla chiesa, “Pensavo fosse una navicella spaziale”

La forma della chiesa, in effetti, non è tradizionale. Ma era la prima volta che qualcuno la scambiava per una navicella spaziale e che, per questo motivo, le sparava addosso.

“Pensavo fosse un’astronave. Credevo fossero arrivati gli alieni e che ci volessero uccidere. Per questo ho sparato: per difendere la città”. Si è giustificato così, il protagonista della bizzarra vicenda, come riporta la stampa del Michigan, luogo in cui mercoledì si sono verificati i fatti.

L’uomo avrebbe sparato alla chiesa, poi sarebbe scappato in auto e, spaventato, avrebbe chiamato la polizia. Pare che soffra di problemi mentali.