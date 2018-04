Spacciava con la figlia di 3 anni per non destare sospetti

I Carabinieri di Minerbe (Verona) hanno concluso un'indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti, stroncando un giro destinato in particolare a minorenni. I militari hanno individuato un uomo di 37 anni, domiciliato a Concamarise (Verona), che per evitare i controlli delle forze dell'ordine e non destare sospetti spesso portava con sè la figlioletta di 3 anni a bordo dell'auto con la quale effettuava i traffici illeciti, utilizzando un 30enne come autista.

Gli investigatori hanno ricostruito un'intensa attività di spaccio tra la bassa veronese e il rodigino; in molti casi lo scambio di droga avveniva coprendosi con la figlia del sospettato. Al termine delle indagini il Gip del Tribunale di Verona, Luisa Magri, ha firmato per il marocchino un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri di Minerbe coadiuvati da altri colleghi della Compagnia di Legnago. L'accusa contestata all'uomo è di traffico di sostanza stupefacenti con recidiva e l'aggravante dello spaccio a minorenni.