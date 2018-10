Spacciatore "over": 700 grammi di coca in casa, ma lui ha 70 anni

VERONA - Un anziano veronese di 70 anni, di origini sarde, è stato arrestato dai carabinieri di San Martino Buon Albergo (Verona) con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo, che risulta essere stato coinvolto in altre operazioni sul traffico di droga, è stato fermato per un controllo in un bar e addosso aveva venti dosi di cocaina.

E' così scattata la perquisizione domiciliare, in cui sono stati scoperti 700 grammi di cocaina, oltre a 70 di marijuana. I militari dell'Arma hanno anche sequestrato oltre 8.000 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.