Sottraggono denaro dalle casse dell'Inps, sequestro per 57mila euro

PADOVA - La Guardia di Finanza di Cittadella (Padova) ha confiscato beni per 57 mila euro a una coppia di coniugi condannata per peculato. Stando agli accertamenti la donna, ex dipendente del distaccamento degli uffici Inps dell'Alta Padovana, avrebbe sottratto denaro dalle casse pubbliche in piccole quote per ben 11 anni, giustificando i prelievi con la voce "pagamento prestazioni temporanee".

I soldi venivano quindi versati sul conto del marito che a sua volta li trasferiva in altri conti correnti con causali bizzarre tipo "splendida", "fantastica", "eccezionale", "strepitosa" e altri aggettivi simili. La coppia ha patteggiato due anni di pena per il reato, scoperto nel 2016, e ora che la sentenza è diventata definitiva la Guardia di Finanza di Cittadella è andata a porre i sigilli definitivi ai beni.

Oggi è stata data esecuzione alla sentenza di condanna e il denaro - già sottoposto nel 2016 a un sequestro preventivo - è stato definitivamente confiscato sottraendolo a una quota parte di una villa del valore di 280 mila euro che la coppia possiede a Galliera Veneta.