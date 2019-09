Sostenere cultura e natura

Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo triennale che sancisce la presenza al fianco dell’Ensemble trevigiano “Gruppo d’Archi Veneto”, in qualità di sponsor unico, della Garmont International: la realtà imprenditoriale guidata da Pierangelo Bressan ha deciso di sostenere fino al 2021 l’attività dell’orchestra, apprezzandone l’orientamento di fondo, che si riassume nella volontà di fare musica in modo serio e consapevole.

Lo fa con grande professionalità, guidata da un prestigioso direttore d’orchestra di riferimento quale il maestro Maffeo Scarpis, “mantenendo viva con dedizione gratuita la tradizione concertistica orchestrale trevigiana”, per dirla con il più illustre “fan” e sostenitore dell’Orchestra, il magistrato Carlo Nordio (che spesso ne presenta le performances), ma anche con la generosità di chi spesso porta il messaggio musicale dove c’è bisogno di aiuto e di solidarietà.

Valori che sono alla base anche di Garmont, impegnata a finanziare progetti di salvaguardia dell’ambiente e di sostenibilità sociale. Il brand sostiene Global Conservation Corps, un gruppo di ranger impegnati nella lotta al bracconaggio in Sudafrica. Si tratta di un’iniziativa che prevede anche interventi di formazione locale per trasmettere il valore della natura più selvaggia e generare sostenibilità a lungo termine. Un progetto ambizioso, con l’obiettivo di conservare un ambiente delicato che è patrimonio di tutti, creando più consapevolezza proprio in chi questo ambiente lo vive.

“Il rischio di vedere scomparire una parte importante di fauna africana nei prossimi anni è reale. Non si può rimanere indifferenti di fronte a un pericolo che tocca un simile patrimonio naturale, che rappresenta un valore e una ricchezza per l’intera umanità. Qui non si tratta di affari, ma di fare qualcosa di concreto in difesa di questa ricchezza”, dice Pierangelo Bressan, titolare e presidente di Garmont.