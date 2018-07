Sorpasso in semicurva in scooter, si schianta e muore

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi a San Pietro Viminario, in provincia di Padova. Un 45enne è morto dopo essersi schiantato frontalmente con un camion che proveniva dalla direzione opposta.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro aveva fatto un sorpasso in una semicurva e non aveva visto il mezzo contro cui si è poi schiantato, perdendo la vita.

Sul posto il personale del Suem, che non ha potuto far nulla per salvare il centauro, e i Carabinieri di Abano.