"Sono devastata", Lady Gaga ferma tour

Lady Gaga ha cancellato le restanti esibizioni europee del suo tour mondiale in corso a causa di "forti dolori". La notizia è stata diffusa dagli organizzatori del tour: "Sfortunatamente, Lady Gaga soffre di forti dolori che ha avuto un impatto significativo sulla sua capacità di esibirsi dal vivo", ha riferito Live Nation.

"Sono così devastata che non so come descriverlo", afferma Lady Gaga su Twitter, aggiungendo che i medici le hanno prescritto di riposarsi. L'artista avrebbe dovuto esibirsi in dieci ulteriori spettacoli in Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Svezia, Danimarca e Francia come parte del suo tour mondiale.

A settembre Lady Gaga aveva subito un ricovero in ospedale ed aveva annullato uno spettacolo a Rio de Janeiro. Sarebbe la fibromialgia, malattia cronica capace di causare dolori in tutto il copro, la patologia che affligge Lady Gaga.