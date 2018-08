Soldi tolti alla caccia per uno studio sugli effetti dei pesticidi, la Lega vota contro

VENEZIA - La proposta era quella di spostare 350mila euro dalla caccia alla sanità, nell’assestamento di bilancio: la volontà era quella di destinare i soldi ad uno studio epidemiologico sugli effetti causati dai pesticidi sulla salute.

A presentare l’emendamento, durante la votazione del bilancio regionale, è stato il consigliere dem Andrea Zanoni.

La maggioranza ha però votato contro la modifica presentata dall’esponente del Pd, mentre i voti di tutta l’opposizione sono stati favorevoli.

“L’intento era di prendere due piccioni con una fava, togliere i soldi dati a vanvera alle associazioni venatorie per gli incontri sul bracconaggio per destinarli ad uno studio epidemiologico per verificare gli effetti sulla salute a causa di pesticidi e emissioni dei cementifici. Tutta l’opposizione dal PD al M5S, passando per LEU ha votato a favore, mentre Lega&Co. hanno votato contro bocciando la proposta. Secondo me non hanno ben presente quello che vuole la stragrande maggioranza dei veneti”, ha scritto sulla propria pagina Facebook Zanoni.