Soffre di dolori mestruali, le impediscono di salire sul volo Emirates

Ha dovuto aspettare in aeroporto che le passasse il mal di pancia. Ha perso il volo, e i soldi, una coppia inglese che nei giorni scorsi è stata fatta scendere dall’aereo che da Birmingham l’avrebbe portata a Dubai.

L’incredibile vicenda è stata raccontata dalla stampa inglese: la coppia, 24 anni lei, 26 lui, era già salita a bordo dell’aereo quando una hostess ha notato che le ragazza si lamentava del mal di pancia dovuto al ciclo mestruale. Per questo motivo ha fatto scendere i due ragazzi, i quali sono rimasti di stucco. I due infatti non volevano scendere a causa di un problema 'naturale', e hanno perso il volo da 400 sterline, per poi spenderne altre 250 a testa per prenotare il volo successivo.

La compagnia aerea ha spiegato che è loro diritto rifiutarsi di trasportare passeggeri in condizioni di salute che potrebbero aggravarsi ad alta quota, dove non è presente un medico. E in questi casi, i passeggeri non hanno diritto al rimborso.