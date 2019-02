Smontano il cruscotto della Bmw e portano via tutto

MOGLIANO - Ladri in azione a Mogliano: ad essere presa di mira un’auto di marca Bmw, completamente ripulita dell’intero cruscotto.



Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato messo a segno a Mogliano un nuovo furto di componentistica di alta gamma.



L’episodio è accaduto in via Indro Montanelli, poco lontano dallo stadio. I proprietari si sono accorti del furto solo il mattino seguente.



Si tratta dell’ennesimo furto di componentistica di marca Bmw. È destinata al mercato nero.



Ai proprietari non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri. Le foto sono state pubblicate nella pagina facebook Sei di Mogliano Veneto se.