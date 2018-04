Smog, a Treviso aria irrespirabile

TREVISO - Aria irrespirabile a Treviso, ma in generale in tutto il Veneto l’emergenza è cronica, dove non si registra alcun accenno a miglioramenti anzi peggio, si configura l'abbandono della cabina di regia da parte della Regione Veneto. Nei primi tre mesi del 2018 a Treviso si sono registrati 27 giorni di sforamenti di livelli di Pm10 nell'aria. Per legge il numero massimo di sforamenti consentiti in un anno è di 35 giornate.



Nel 2017 tutti i capoluoghi di provincia del Veneto, eccezione fatta solo per Belluno, si confermano fuorilegge con livelli di Pm10 alle stelle: Padova 102, Venezia 94, Vicenza 90, Treviso 83, Rovigo 80, Verona 73, Belluno 18.



I dati del rapporto veneto sull'inquinamento atmosferico regionale di Legambiente sono stati presentati ieri a Padova, per fare il punto sulla grave situazione dell'inquinamento atmosferico che affligge i polmoni dei cittadini della regione e che sembra non essere una priorità ambientale e sanitaria per chi governa.



É un dato di fatto quanto l'emergenza smog sia sempre più cronica in Veneto. Anche nei primi tre mesi del 2018 si è iniziato molto male: a Padova, nei primi 90 giorni sono stati 37 i giorni oltre la soglia per la salute umana. A Venezia 33, Vicenza 28, Treviso 27, Rovigo e Verona 23 e Belluno 4.