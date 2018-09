Slot e gioco d'azzardo, la nuova moda della Marca Trevigiana

Una musichetta alienante, il tintinnio continuo delle monete, i numeri che ruotano sempre più piano, fino a fermarsi. Per dirti se hai vinto o se hai perso. Sono le slot machines, la nuova moda che ha invaso la Marca Trevigiana. Sono cifre esorbitanti quelle che vengono inserite in quegli apparecchi, che hanno ormai colonizzato bar e tabaccherie.

I numeri li ha diffusi il Gruppo Espresso, nell’ambito di un’indagine denominata “L’Italia delle Slot”. Una ricerca iper dettagliata, che fa riferimento alle giocate del 2016. Sono riusciti a pubblicare proprio tutto: giocate pro-capite annuali, giocate complessive, numero degli apparecchi, confronto con gli anni precedenti. I dati fanno riferimento a due tipologie di “macchine”: le Vlt, che accettano anche banconote, sono presenti in locali dedicati – le sale slot – e consentono giocate e vincite più alte.

Le altre sono invece le Awp, chiamate anche “New slot”, che accettano solo monete e sono installate anche in bar e tabaccherie. Abbiamo effettuato una classifica, basata sui dati diffusi dal Gruppo Espresso, riguardante i comuni della provincia di Treviso, che sono in tutto 95. Il triste primato per le giocate pro-capite annuali va al comune di Villorba, con i “suoi” 2.870 euro.

Questo significa che – in media – ogni cittadino ha giocato, nel 2016, 2870 euro alle slot machines. Un numero impressionante. Considerando che nel 2015 il reddito imponibile dei cittadini di Villorba è stato in media di 21.202 euro, significa che ogni villorbese ha speso il 14% del proprio reddito in slot. La somma complessiva giocata in questo comune, nel 2016, ha dell’incredibile: 51,62 milioni di euro.

Il secondo gradino del podio se l’è invece guadagnato San Fior, con una giocata pro-capite annuale da 2289 euro (12% del reddito). Un paesino di appena 6.951 abitanti in cui si sono giocati in tutto 15,94 milioni di euro. Medaglia di bronzo per Resana, con i suoi 2.243 euro per abitante. Seguono, nell’ordine, Susegana (2.052), Spresiano (2.029) e Conegliano (2.027).

Ci sono però anche dei comuni in cui, in base all'analisi di cui ci stiamo servendo, non risultano esserci slot machines. Sono Monfumo e Portobuffolè. In altri tre comuni – San Pietro di Feletto, Paderno del Grappa e Casier – si raggiungono invece "appena" le due cifre: rispettivamente 76, 72 e 84 euro le giocate pro-capite annuali relative al 2016.