Siria, violata la tregua: uccisi almeno 5 civili

Nonostante l'accordo su un cessate il fuoco che stabilisce lo stop di 120 ore ai combattimenti, per permettere il ritiro dei curdi, continuano gli attacchi turchi nell'area di Ras al-Ayn, nel nord della Siria. Lo denuncia l'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche della Siria (Fds) che accusa la Turchia di "violare l'accordo". "Nonostante l'intesa per fermare i combattimenti, attacchi aerei e dell'artiglieria continuano a colpire postazioni dei combattenti, zone in cui si trovano i civili e l'ospedale di Ras al-Ayn", scrive in un tweet il portavoce delle Fds nel nord della Siria, Mustafa Bali. "La Turchia - aggiunge - sta violando l'accordo per il cessate il fuoco, sta continuando dalla notte scorsa ad attaccare la città".



In mattinata, riferiscono inoltre gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, citati dalla tv satellitare al-Arabiya, un attacco aereo avrebbe colpito un'area a est di Ras al-Ayn uccidendo almeno 5 persone. Secondo gli attivisti, che attribuisce alla Turchia la responsabilità dell'attacco nella zona di Bab al-Kheir, le vittime sono civili.