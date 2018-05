Sindaco regala peni di cioccolato alle dipendenti e lecca-lecca a forma di vagina ai papà

Borut Sajovic, foto Wikipedia

Non l’hanno presa bene, le dipendenti di un comune sloveno di Tržič, quando si sono viste consegnare in dono dal sindaco Borut Sajovic un pene di cioccolato a grandezza naturale. I fatti risalgono alla festa della donna, l’8 marzo, ma sono stati resi noti solo nei giorni scorsi quando il quotidiano di Lubiana Dnevnik ha reso pubblica la notizia e Il Piccolo di Trieste l’ha diffusa in Italia.

Il quotidiano sloveno ha pubblicato una lettera in cui le dipendenti del Comune denunciano il comportamento del primo cittadino, 58enne sposato con due figli. Le donne non solo si sono sentite terribilmente offese dal regalo non adeguato (i peni di cioccolato sono finiti nel cestino), ma in passato hanno anche assistito a scene peggiori. Pare che il sindaco, in occasione del suo compleanno, abbia organizzato una festa in cui ha dato sfogo ai commenti a sfondo sessuale verso le partecipanti donne.

L'uomo non ha risparmiato nemmeno i dipendenti maschi: a loro, in occasione della festa del papà, ha regalato un lecca lecca a forma di vagina.