"Il sindaco obblighi la curatela a bonificare l'amianto dell'ex Carnielli"

VITTORIO VENETO - “Il sindaco obblighi la curatela a bonificare l’eternit dell’ex Carnielli”: lo chiedono a gran voce le minoranze, che hanno chiesto un consiglio comunale straordinario per votare la mozione.

La richiesta viene fatta sulla base dei documenti “scoperti” dal consigliere di Partecipare Vittorio, Matteo Saracino, grazie ad un accesso agli atti del luglio scorso: si tratta della valutazione del degrado dell’eternit (fatta nel 2014) e del parere emesso dall’ufficio legale del comune.

Nel primo si scopre che lo stato di conservazione della copertura in amianto è “pessimo”, e che il materiale in questione andava rimosso “entro i successivi 12 mesi”, vale a dire entro il novembre del 2015.

Nel parere prodotto dal responsabile dell’ufficio legale comunale, l’avvocato Barbara Colla, si afferma invece che “il curatore può diventare destinatario di provvedimenti amministrativi che impongano degli obblighi di intervento a tutela della salute pubblica, ivi compresi interventi di bonifica veri e propri”.

Le minoranze chiedono proprio questo, ovvero che il sindaco Roberto Tonon intimi alla curatela la bonifica della copertura in amianto. “La curatela fallimentare della Cerfim srl, che a seguito dell’asta pubblica del 27 settembre scorso cederà all’aggiudicatario il complesso immobiliare Victoria Sport per la somma di 1 milione e 100mila euro, è ora sicuramente in grado di far fronte alla spesa di bonifica dell’eternit”, scrivono le opposizioni.

Si tratta di 6mila metri quadri di copertura in fibrocemento, che richiedono una spesa di circa 300mila euro. La mozione verrà discussa insieme a quella riguardante l’asilo nido comunale: da regolamento, il consiglio comunale straordinario sarà convocato entro lunedì 29 ottobre.