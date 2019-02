Il sindaco leghista di Treviso in Parlamento: "L'autonomia indispensabile anche al Sud"

ROMA - Venerdì mattina il sindaco di Treviso Marcio Conte è intervenuto con altri sindaci dell’Anci, in Parlamento in occasione dell'evento "Lo Stato dei beni Comuni".



Il sindaco, emozionato, nel suo discorso, alla presenza del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e dei colleghi sindaci, ha rilanciato il tema dell'autonomia del Veneto sposando la linea del governatore Luca Zaia auspicando che tutte le regioni, comprese quelle del Sud, possano avere la loro autonomia.



"L'autonomia alle Regioni consente anche ai Comuni di aumentare la qualità dei controlli sulle risorse”, ha detto Conte. "I comuni sono i primi interlocutori per il mondo delle imprese e per i giovani, motori della crescita del nostro Paese - prosegue Conte - . In tale contesto i comuni capoluogo possono avere un ruolo trainante per la ripresa e lo sviluppo dell'Italia".







Conte infine, ha portato l'esperienza dello sportello unico del comune di Treviso: “il primo assoluto in Italia per numero di pratiche gestite con 6863 pratiche nel 2018. Un modello che è diventato un esempio di efficenza in tutta Italia”.