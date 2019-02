Il sindaco di Ponzano Monia Bianchin non si ricandida

PONZANO - Il sindaco di Ponzano, Monia Bianchin, non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali. L’annuncio è arrivato oggi dal primo cittadino che ha comunicato di voler rinunciare al secondo mandato.



“E’ una decisione importante ma sono convinta sia la decisione giusta - scrive Bianchin in una nota ufficiale - In questo mandato ho messo il massimo dell’impegno e della determinazione. Impegno che non sarei in grado di garantire per i prossimi cinque anni. Preferisco così fare un gesto di responsabilità verso la mia comunità e lasciare spazio a chi vorrà fare questa esperienza”.



“Le motivazioni di questa scelta, di natura esclusivamente personale - spiega - sono corroborate dalla continua difficoltà in cui si trovano gli enti locali, a partire dal progressivo e incessante limitare delle risorse economiche e umane disponibili, dal crescente incalzare delle problematiche e dalla contestuale esigenza di dare giuste risposte ai cittadini. La tanto sospirata autonomia sembra percorrere un cammino sempre più in salita con tempi dilatati e incerti, mentre le difficoltà e i problemi sono all'insegna dell'”oggi”.



“L’impegno non è mai venuto meno e non verrà meno sino alla proclamazione del nuovo sindaco, ma esigenze di altra natura, hanno portato alla decisione di non dare seguito a questo mandato. Tutta l'attività di questi anni è sempre stata rivolta ai cittadini, alle persone, al Bene Comune con onestà, trasparenza, competenza, coraggio e senso civico” - continua il sindaco.



“Cinque anni fa i predecessori ci hanno lasciato in eredità problematiche gravi, quali la questione degli impianti sportivi, tennis e piscina, di via Del Bellato, una situazione così compromessa che tutt'oggi, nonostante l'impegno, risulta di non facile e immediata soluzione; nonché la dispensa alimentare che era gestita da delinquenti, i quali, invece di aiutare famiglie in difficoltà, rivendevano la merce ai ristoranti. Situazioni che non hanno fatto brillare il nostro territorio. Senza presunzione - scrive Bianchin - ritengo di lasciare una Ponzano Veneto migliore di quanto fosse nel 2014”.



“Con lo spirito del servizio che ha guidato ogni scelta e azione, resto a disposizione di chi ha a cuore il bene di Ponzano Veneto. Mi auguro che quanto fatto e progettato da questa amministrazione - conclude - non venga disperso e possa trovare spazio in una lista civica composta da persone che amino realmente questo nostro comune”.