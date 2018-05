Sindacato: Uiltec, a Napoli al via II congresso nazionale.

Napoli, 9 mag. (Labitalia) - Tutto pronto per il II congresso nazionale della Uiltec, il sindacato dei lavoratori dei settori tessile, energia, chimica della Uil, che con i suoi 22 contratti nazionali si rivolge a una platea di oltre 1.500.000 lavoratori. L'assise, che si svolgerà da mercoledì 16 a venerdì 18 maggio, presso la stazione marittima di Napoli, ospiterà più di 400 delegati, oltre 100 ospiti, tra cui presidenti e dirigenti delle federazioni confindustriali e delle maggiori aziende.

La tre giorni di dibattito congressuale sarà animata dalla partecipazione di molte personalità del mondo del lavoro, a partire dalla presenza del segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, dell’assessore al Lavoro, Attività economiche e del Bilancio del Comune di Napoli, Enrico Panini, del segretario generale Industriall Global Union, Luc Triangle, di Luca Visentini, segretario generale Etuc, Kemal Ozkan, segretario generale aggiunto Industriall Global Union, e Michael Wolters, responsabile internazionale del sindacato chimico tedesco Sgcbe.

Saranno anche presenti segretari generali dei chimici ed elettrici di Cgil e Cisl, fino a quella del ministro per la Coesione sociale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Confermata la presenza del segretario organizzativo Uil, PierPaolo Bombardieri, e quella del segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo.

Lo slogan 'Noi siamo la Uiltec, nessuno si senta escluso' sottolinea l’importanza che ha per la Uiltec la partecipazione, il coinvolgimento, l’inclusione, l’impegno di essere un sindacato sempre più presente sui luoghi di lavoro.

"Un sindacato che, nonostante le difficoltà del momento politico ed economico del Paese, è consapevole - sottolinea una nota - 'che deve adoperarsi per far valere il valore centrale del lavoro, per risollevare stabilmente le sorti dell’economia, per incalzare le modalità fin troppo litigiose e mediocri del confronto politico, riportandolo a quello che deve essere: misurarsi su proposte capaci di ricercare la direzione di marcia giusta per impedire che si scivoli verso un declino evitabile e per ricostituire una identità della nostra società che regga alle sfide continue cui siamo tutti sottoposti'".

Questi e molti altri temi saranno lanciati dal segretario generale Uiltec e padrone di casa, Paolo Pirani. "Tutti temi di grande attualità, invocati da molti (incluse le autorità politiche) come prioritari, ma che troppo spesso, agli slogan, non vedono seguire interventi di provata efficacia", conclude la nota.