Simone muore improvvisamente a 44 anni mentre gioca con la figlioletta

Si è spento improvvisamente a soli 44 anni Simone Marangoni, Vigile del fuoco di sevizio nelle basi militari statunitensi del vicentino. Si trovava a casa, a Caldogno (Vicenza) da qualche giorno a causa di un’influenza quando, mentre stava giocando con la figlia Nicole, di 7 anni, è stato colpito da un malore ed è morto.

L’uomo si è accasciato davanti alla piccola e la moglie Katia, che si trovava in casa, ha subito chiamato il 118. Non c’è stato nulla da fare: il personale del Suem, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso per arresto cardiaco.

I funerali di Marangoni sono stati celebrati questa mattina