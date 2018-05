Sicurezza sul lavoro, a Castelfranco seminario di Confartigianato

CASTELFRANCO – Sicurezza sul lavoro: evento/spettacolo organizzato dalla Confartigianato di Castelfranco per sensibilizzare l’opinione pubblica. Si intitola "Ocjo - Sicurezza in scena" ed è in programma per giovedì 17 maggio, dalle 17,30 alle 21, in Teatro Accademico a Castelfranco.

Ci saranno varie testimonianze e proposte. Con Flavio Frigè, socio Anmil, che racconterà la sua esperienza 'Da giovane carpentiere a grande invalido del lavoro', Bruzio Bisignano, formatore aziendale, e Mara e Bruno Bergamasco nei panni di 'Trigeminus': eseguiranno uno sketch dal titolo “626 ridiamoci sopra ma pensiamoci su”. A coordinare la serata Marco Franzoni, amministratore di “Sviluppo Formazione”. Si tratta di un seminario in collaborazione con Regione Veneto, Sviluppo Formazione, Confartigianato Castelfranco, IXI Studio e Trigeminus.

“Riteniamo sia importante rivolgerci ai soci e non per dare ancor più rilevanza a un tema che purtroppo continua ad essere d'attualità - spiega il presidente di Confartigianato Castelfranco Oscar Bernardi -. Questo evento è volto a sensibilizzare e comprendere le posizioni dei vari enti che assolvono alle diverse normative che si sono stratificate nel tempo in tema di sicurezza sul lavoro”. “Riteniamo questo seminario di fondamentale importanza guardando alle esperienze di chi porta ancora le cicatrici, di coloro a cui è cambiata la vita per un'accortezza mancata -prosegue Bernardi -. Gli artigiani sono i nostri eroi. Perenni titolari di una squadra che nonostante tutto continua la sua partita. Rappresentiamo ad oggi circa 1200 soci, intesi come partite iva iscritte.

La forza e l'energia dell'artigiano devono essere coltivate poiché vanno di pari passo col mercato e col mondo del lavoro in una realtà che è in continuo divenire. Il mondo dell'artigianato sta cambiando e deve cambiare. A partire dalla sicurezza sul posto di lavoro”.

