Sicurezza stradale, 4 milioni alla Marca

TREVISO - Per interventi a favore della sicurezza delle strade della Marca, la Regione mette a disposizione oltre 4 milioni di contributi. Una cifra che permetterà di intervenire su 17 comuni della provincia di Treviso rientrati nella graduatoria del bando, approvato ieri dalla giunta regionale, per il finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.



Sulle 263 domande presentate dai Comuni e ritenute ammissibili, la Regione cofinanzierà in totale 73 interventi nei comuni veneti con 15 milioni di euro totali di cofinanziamento regionale. “Con l’approvazione di questa graduatoria – spiega l’assessore Elisa De Berti – diamo avvio alla realizzazione sul territorio veneto di 28 nuove rotatorie, di 25 percorsi pedonali e piste ciclabili e di 20 opere di messa in sicurezza e riqualificazione stradale. I 15 milioni di cofinanziamento regionale produrranno un volano economico complessivo di ben 38 milioni di euro di opere”.



Per la Marca sono appunto 17 gli interventi, di cui 5 i principali: principali: a Motta verrà realizzata una rotatoria al posto dell’incrocio tra la Postumia, via Quartarezza e via Muggia con un contribuito di 300mia euro su 600mila di spesa del comune; a Sernaglia si procederà con la sistemazione a rotatoria tra via Mercatelli Sant’Anna, via Pieve di Soligo e via al Bivio con 300mila dalla Regione su 1milione di spesa.



A Resana verrà realizzato il primo stralcio della pista ciclopedonale lungo la strada del Santo, tra via Roma e via Boscalto con un contributo di 299.500 euro su 599mila. A Cimadolmo verranno messe in sicurezza le strade comunali con un finanziamento di 297.977mila euro su 503mila. Poi a San Fior si costruirà una rotatoria tra via Europa e via Casliselle con 294mila euro di finanziamenti su 600mila euro di spesa comunale.