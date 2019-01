Sicurezza nella scuole della Marca: in arrivo 2,1 milioni anche per le palestre

TREVISO - Con uno stanziamento di 3,8 milioni di euro, il Veneto è una delle Regioni che ha ricevuto più fondi dal riparto del Ministero dell’Istruzione per la costruzione e la messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Di questi, 2,1 milioni sono stati assegnati per il miglioramento e l’adeguamento delle palestre scolastiche degli istituti secondari di primo grado Ciardi di Quinto, Beato Frà Claudio di Santa Lucia di Piave e la scuola primaria di Asolo.



Lo annuncia la deputata Angela Colmellere, sindaco di Miane e segretario della VII commissione cultura e istruzione del ministero.

Gli altri 1,7milioni andavano alle scuole di Carpino (Verona) e Tombolo (Padova). Il Veneto è la quinta regione italiana per stanziamenti di fondi dopo Lombardia (oltre 6 milioni) Campania (oltre 5 milioni), Lazio e Sicilia (oltre i 4 milioni).



“Ringrazio il ministro Marco Bussetti per la sua attenzione e il suo impegno - ha concluso Colmellere - questo Governo sta finalmente restituendo alla scuola e all’edilizia scolastica l’importanza che le compete, collezionando risultati concreti con la volontà di ascoltare le esigenze dei territori”.