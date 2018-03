Si uccide a 12 anni. Ennesima vittima del Blue Whale

Si è uccisa a 12 anni, impiccandosi con una corda nel fienile della casa dove viveva con i nonni, in Ucraina. Anastasia Kysluk, come riporta la stampa locale, sarebbe l’ennesima vittima del gioco “Blue Whale” che porta i concorrenti a suicidarsi, dopo averli messi alla prova per 50 giorni, facendogli superare ostacoli sempre più estremi. Fino ad arrivare, appunto, a togliersi la vita.

Anastasia era una studentessa modello e viveva con i nonni in Ucraina, mentre la madre stava lavorando in Polonia per poter guadagnare abbastanza per mantenere la ragazza in una prestigiosa scuola. La 12enne voleva fare l’interprete, ma la sua giovane vita è stata stroncata troppo presto.

Che Anastasia fosse nelle mani del team del Blue Whale, nessuno lo aveva sospettato. Nemmeno i compagni di classe, che alla stampa hanno dichiarato che Anastasia non era per nulla cambiata, negli ultimi 50 giorni. Gli unici indizi che la ragazzina ha lasciato circa le sue intenzioni suicide sono nella cronologia delle sue ricerche su internet: Anastasia aveva guardato video che le spiegavano come fare un cappio e quali erano le corde migliori da utilizzare.