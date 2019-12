Si tuffa nel lago ghiacciato per salvare i cani, ma non riemerge: salvi gli animali

Stava passeggiando con i suoi cani, quando i tre animali sono caduti dentro al lago ghiacciato. David Schmidt, 39 anni californiano, non ci ha pensato due volte a gettarsi in acqua nel tentativo di salvare i suoi adorati cani. David si trovava lungo le sponde del South Lake Tahoe, nella California del Nord, per una passeggiata mattutina quando è successa la tragedia.

L’uomo è riuscito a salvare uno dei tre cani, ma non è più riemerso dall’acqua. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione, la polizia e i vigili del fuoco che hanno trovato due cani ancora in acqua e il giaccone dell’uomo. Le tre bestiole sono state portate al sicuro.