Si traveste da pilota e vola gratis: arrestato

Si travestiva da pilota Lufthansa per volare gratis. Alla fine, lo hanno beccato e arrestato. Rajan Mahbubani ha provato a replicare le imprese di Leonardo DiCaprio nel film 'Prova a prendermi'. E per un certo periodo il 48enne cittadino indiano ha ingannato tutti, proprio come faceva Frank Abagnale nel film diretto da Steven Spielberg. Vestito come un pilota, Mahbubani saltava le file in aeroporto e 'conquistava' posti invidiabili a bordo.

Lo show, però, è finito all'aeroporto Indira Gandhi International di Nuova Delhi. Il falso pilota è stato bloccato mentre cercava di imbarcarsi su un volo AirAsia diretto a Kolkata. Come riferisce la Cnn, un dipendente della Lufthansa ha allertato la sicurezza per la presenza di un "passeggero sospetto vestito come un pilota" della compagnia. AirAsia ha chiamato Lufthansa per verificare le generalità dell'individuo e Mahbubani si è ritrovato in manette. Il truffatore, che pure aveva pubblicato su YouTube i video di alcune 'imprese', ha ammesso di essersi procurato un tesserino fasullo in Thailandia.

Dal suo cellulare, sono spuntate foto che lo ritraggono anche in uniforme militare, ovviamente falsa. Ora, il pilota fake rischia una condanna ad un anno di carcere.