VITTORIO VENETO - La Direzione dell’Ulss 2 comunica che, come preannunciato, il punto nascita dell’ospedale di Vittorio Veneto è nuovamente operativo.

Da oggi, quindi, tutte le utenti dell’area vittoriese potranno far riferimento al nosocomio di Costa sia per le prestazioni che rientrano in ambito ginecologico che per quelle dell’area ostetrica.