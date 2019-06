Si stacca un masso dal cavalcavia e colpisce l'auto, conducente illeso per miracolo

Stava tranquillamente percorrendo l’Autostrada A13 in direzione Padova con la sua Jaguar XF, alle quattro e mezza del pomeriggio del 9 maggio, quando all’improvviso, in corrispondenza del cavalcavia numero 39, al km. 41+887, nel comune di Ferrara, ha sentito un botto. Era un masso che, distaccatosi dall’infrastruttura, ha colpito in pieno la sua auto piegandone il tettuccio e infrangendo il vetro del parabrezza in corrispondenza del posto del passeggero.

Il conducente, un cinquantacinquenne di Caorle, in provincia di Venezia, è riuscito a mantenere il controllo della macchina e ad accostare in corsia d’emergenza: ha subito allertato la Polizia Stradale e, per motivi di sicurezza, ha raggiunto la più vicina area di servizio, quella di Po Est, dove ha atteso l’arrivo degli agenti, che poi ha accompagnato nel sopralluogo.

L’automobilista, a parte il grande spavento, non ha riportato lesioni fisiche, ma la sua vettura ha subito danni evidenti e ingenti, come attestato dal preventivo della carrozzeria a cui si è rivolto per le riparazioni. E, per essere risarcito, si è quindi rivolto, attraverso il consulente personale Riccardo Vizzi, a Studio 3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha subito segnalato il sinistro per la sua apertura e richiesto, appunto, i danni ad Autostrade per l’Italia.