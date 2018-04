Si stacca il finestrino, panico in volo VIDEO

Prima una forte turbolenza, che ha spaccato un finestrino ad alta quota. Poi il panico, in attesa di effettuare un atterraggio di emergenza. E' quanto avvenuto sul volo Air India partito giovedì scorso da Amritsar e diretto a Delhi - un Boeing 787 Dreamliner con a bordo 240 passeggeri - atterrato fortunatamente senza conseguenze dopo alcuni momenti di terrore.

Pochi minuti dopo il decollo - riferisce il 'Mail Online'- una violenta turbolenza dovuta a forti raffiche di vento ha investito l'aereo per circa dieci minuti, provocando la rottura del vetro interno di un finestrino. E' rimasto integro, invece, il vetro esterno dell'oblò, che ha così impedito la depressurizzazione della cabina e consentito l'atterraggio in sicurezza del volo. Tuttavia, l'episodio non è passato inosservato provocando il panico a bordo del velivolo.

Un video girato da un testimone, che in breve tempo ha fatto il giro del web, mostra una delle hostess intenta a coprire il finestrino di fronte a decine di passeggeri terrorizzati.