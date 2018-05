Si stacca cabina della ruota panoramica, muore bimba di 10 anni

Tragedia in un parco divertimenti di Anantapur, in India. Una bambina di 10 anni è morta in un incidente avvenuto sulla ruota panoramica, e altre sei persone, tra cui alcuni minori, sono gravissime in ospedale. La cabina dove viaggiava la bimba con gli altri sei si è staccata dalla ruota mentre questa stava girando ed è precipitata a terra, schiantandosi sull’asfalto. Nell’impatto, brutale, la piccola è morta sul colpo.

Il tutto è avvenuto davanti a una grande folla di persone ed è stato ripreso da un video, diffuso dalla stampa locale e internazionale. Sul caso è stata aperta un’inchiesta, per capire eventuali responsabilità.