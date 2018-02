Si sta asciugando i capelli con la spazzola elettrica, 22enne muore folgorata

Si stava asciugando i capelli dopo essere uscita dalla donna, quando la spazzola elettrica si è fulminata, e la ragazza è morta fulminata. Camila Sales aveva 22 anni e viveva a Cascavel, a nord est del Brasile, con il marito e il figlio di appena 18 mesi.

La ragazza si era sposta da pochi anni e lavorava in un negozio di cosmetici. La spazzola che l’ha uccisa ero un premio vinto dalla ragazza proprio nell’azienda dove lavorava. L’aveva ottenuto, come riferisce la stampa locale, per aver venduto un numero record di rossetti.