Si spezza cavo dell'alta tensione, montagna in fiamme

Anche a Soverzene, Belluno, il maltempo ha causato un incendio ai cavi dell’alta tensione, come avvenuto a Nove di Vittorio Veneto. Pare che un cavo dell’elettricità si sia spezzato a causa del forte vento e ha provocato una fiammata che ha coinvolto numerosi alberi. Il fuoco era visibile da tutta la zona ed è stato immortalato da diversi cittadini con lo smartphone.

Sul posto sono giunti in fretta i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il fuoco comunque non aveva terreno fertile per diramarsi data la quantità di pioggia caduta negli ultimi due giorni.