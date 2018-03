Si siede nudo sulla sedia e i testicoli si incastrano tra le doghe. Arrivano i Vigili del fuoco per liberarlo

Era tranquillamente seduto su una sedia nella sua camera d’albergo ad Alicante, in Spagna, quando, provando ad alzarsi per andare a farsi la doccia, ha notato che i testicoli erano rimasti incastrati tra le toghe in plastica della sedia. Protagonista della vicenda, un turista sulla settantina, che ha provato in tutti i modi a liberarsi, ma nulla da fare.

Nemmeno le due badanti che lo accompagnavano in viaggio per aiutarlo per via dei problemi motori, non sono riuscite a estrarre i genitali dalla sedia. Così, è partita la chiamata ai vigili del fuoco, che sono arrivati nella camera d’albergo in tre. E hanno dovuto segare una toga della sedia per liberare l’anziano.

“Una delle chiamate più strane che abbiamo mai ricevuto”, è stata la dichiarazione postuma dei vigili del fuoco alla stampa locale, cui la notizia non è sfuggita.

Per l'uomo deve essere stato davvero imabarazzante, ma non è il primo a essere ricorso all'aiuto dei pompieri per liberare i propri genitali. Lo scorso mese in Galles un uomo si è visto arrivare ben tre squadre dei Vigili del Fuoco a liberlo dalla chiave inglese che, per qualche oscuro motivo, gli era rimasta incastrata sui genitali.