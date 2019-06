Si sente male e va al pronto soccorso. Lo dimettono e poco dopo muore

Tragedia questa mattina nel bellunese. Un operaio 63enne è morto nella sua casa a Le Ronce, nel Castionese poco dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso.

Come riporta la stampa locale, l’uomo si era recato all’alba all’ospedale San Martino poiché aveva accusato un malore. I medici, dopo averlo visitato, l’hanno dimesso non ritenendo opportuno trattenerlo in osservazione.

L’uomo, qualche ora dopo, mentre si trovava a casa è stato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. All'arrivo dei soccorsi per lui non c'era già più nulla da fare.