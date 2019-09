Tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato, a Bibione. In spiaggia nelle vicinanze di piazzale Zenith una donna di nazionalità tedesca è morta dopo essersi improvvisamente accasciata al suolo.

La donna si trovava sulla battigia quando è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi immediati dei presenti e del personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della turista.