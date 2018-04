Si sente male mentre è in barca con un'amica, cade in acqua e muore

Un uomo è morto ieri, mercoledì, probabilmente per un malore, mentre si trovava in barca nella zona Brussa di Caorle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco sono intervenuti con l'elicottero nella laguna per recuperare il corpo dell'uomo che era caduto in acqua.

L'uomo si trovava su una barca con un'amica quando per cause in corso di accertamento è caduto dall'imbarcazione ed è morto.

I vigili del fuoco di Portogruaro intervenuti con un gommone e una partenza da terra e l'elicottero Drago 81, hanno recuperato il corpo che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.