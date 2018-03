Si sente male mentre è in bagno, ma la porta è chiusa a chiave e muore

Si è sentito male mentre era in bagno, e la moglie, che dall’esterno ha sentito il tonfo, non è riuscita ad aprire la porta, ma ha dovuto aspettare l’arrivo dei Vigili del Fuoco e del Suem.

Purtroppo, come riporta il Giornale di Vicenza, nonostante il tempestivo intervento non si è potuto far nulla, per il pensionato di Romano D’Ezzelino (Vicenza) che è spirato nel bagno della propria abitazione, dove si era chiuso a chiave.