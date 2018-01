Si scola una bottiglia di gin in volo, va di matto e crea il panico

Pare l’abbia fatto per divertirsi. Per festeggiare il suo recente matrimonio. Ma la bottiglia di gin che si è scolato da solo in volo è stata la causa di quello che, per molti, è stato un viaggio da incubo. Paura lo scorso 16 dicembre sul volo Emirates partito da Dubai e diretto a Birmingham, in Inghilterra. Protagonista dell’assurda vicenda, come riporta il Birmingham Mail, un 26enne appena sposato.

Il giovane, dopo essersi scolato la bottiglia di gin, avrebbe assunto comportamenti oltraggiosi e violenti. A un assistente di volo avrebbe detto “Baciami fratello, abbracciami fratello”, per poi urlare a squarciagola e ripetutamente: “Non fottermi! Non fottermi!”. Il ragazzo, completamente ubriaco, ha iniziato a gridare e a muoversi sull’aereo. E più gli assistenti di volo cercavano di tranquillizzarlo, più questo andava in escandescenze.

Nemmeno quando è stato il momento di andare al bagno, ha voluto essere riservato: ha aperto la porta mentre era sul water e poi ha continuato ad aprirla e chiuderla in maniera violenta. Voleva ancora gin. Voleva bere ancora e al fine di ottenere dell'alcol ha continuato a molestare passeggeri e personale.

Una volta atterrato, il ragazzo ha dovuto fare i conti con la polizia: ora dovrà scontare 12 mesi di lavori socialmente utili.