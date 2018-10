Si schiantano in moto: lui muore, lei è grave

Un uomo, Angelo Panozzo, 79 anni, di Piovene Rocchette, è morto e sua moglie invece è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Carrè (Vicenza). La coppia si trovava a bordo di un motociclo Piaggio 300, guidato dall'uomo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro una Skoda Fabia, guidata da un 20enne, che stava uscendo dal parcheggio di alcuni esercizi commerciali.

I due coniugi sono finiti violentemente sull'asfalto: Panozzo è morto all'istante, mentre sua moglie ha riportato varie fratture ed è stata trasportata all'ospedale di Santorso. Illeso ma sotto choc il conducente dell'auto. Sul posto sono intervenute i vigili Nordest Vicentino.