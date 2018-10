Si schianta frontalmente contro un tir, è gravissima

Si trova ricoverata in ospedale nel reparto di rianimazione la donna vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Cornedo, Vicenza. Per cause non ancora chiare la vettura su cui viaggiava la donna, una 61enne di Recoaro, si è schiantata frontalmente contro un camion.

La donna è stata soccorsa dal Suem in condizioni gravissime mentre illeso è rimasto il conducente del tir.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere dell’auto accartocciata e hanno poi lavorato per ripristinare la sicurezza sulla strada.