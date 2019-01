Si schianta contro una siepe e finisce ruote all’aria con l’auto

Spaventoso incidente ieri intorno alle 13 in via Roggia di Mezzo a Montorso Vicentino. Una donna, 49enne di Sovizzo, si è schiantata contro una siepe con l’auto e si è ribaltata finendo ruote all’aria. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi: la donna, per motivi non ancora chiari, ha perso il controllo dell’auto.

Rimasta ferita, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e presa in cura dai sanitari del Suem 118 che l’hanno portata in ospedale.

I vigili del fuoco hanno poi rimosso la vettura incidentata, che era finita nel parcheggio di un’azienda. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.