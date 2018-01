Si schianta contro il platano e muore, tragedia a Jesolo

JESOLO - Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale andando a sbattere, con la propria auto, contro un platano a Jesolo, località dove risiedeva.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, martedì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso e messo in sicurezza la vettura, una Nissan Qashqai, mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare la morte dell'automobilista. Sul posto ha operato la polizia locale per i rilievi del sinistro.