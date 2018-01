Si schianta con la Panda contro una Mercedes ferma, muore sul colpo

E’ morto sul colpo l’anziano che con la sua Panda a tamponato una Mercedes ferma. L’impatto è stato brutale: l’uomo, un 85enne di Padova , non si sarebbe accorto che l’auto che lo precedeva si era fermata in mezzo alla strada per svoltare a sinistra, e ha frenato quando era troppo tardi.

L’incidente si è verificato a Padova questa mattina. L’anziano è morto nello schianto, mentre il conducente della Mercedes è rimasto illeso.