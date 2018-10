Si schianta con il motorino contro l’auto, vola a terra e muore

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, sabato, a Sossano in provincia di Vicenza. Beatrice Luisetto, 76enne, si è schiantata con il Ciao contro una Polo Volkswagen.

Secondo la ricostruzione del sinistro, la donna non avrebbe visto la Polo che usciva dalla stradina in cui la donna aveva sterzato per immettersi. Terribile è stato l’impatto: la pensionata è finita sul parabrezza dell’auto ed è poi rovinata al suolo.

Sul posto sono giunti i sanitari del Suem ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Portata in ospedale a Vicenza, è spirata poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.